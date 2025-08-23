Росавиация объявила ограничения на полеты в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуга (Грабцево) временно ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Поздним вечером накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань вернулась к штатной работе спустя более четырех часов.

Днем 22 августа план «Ковер» вводился на территории Пензенской области.

В ночь на 23 августа силы ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, два — над Волгоградской и один — над Краснодарским краем. Утром в Брянской области вновь сработала система ПВО и за час сбила сразу девять дронов.

Ранее в Ростовской области задержали почти 40 поездов из-за падения дрона.