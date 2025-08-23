На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В небе над Брянской областью за час уничтожили девять украинских дронов

Минобороны: средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Брянской областью
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 августа с 08:20 до 09:30 мск. Все сбитые БПЛА были самолетного типа.

В ночь на 23 августа силы ПВО сбили всего семь украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, два — над Волгоградской и один — над Краснодарским краем.

Об атаке в Ростовскую область в ночь на 23 августа сообщал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены.

В эту же ночь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что один из беспилотников упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал рядом с многоэтажным домом. В результате произошедшего было повреждено остекление. Также, по его предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
