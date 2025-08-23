Ограничения в аэропорту Волгограда сняли спустя более четырех часов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Публикация о введении ограничений появилась в 23:36 мск, их действие длилось более четырех часов.

Ночью 23 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что территория региона подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

22 августа Минобороны России сообщало, что за неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.