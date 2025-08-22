На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе объявили план «Ковер»

Мельниченко: в Пензенской области ввели план «Ковер»
true
true
true
close
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

План «Ковер» ввели на территории Пензенской области днем 22 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Олег Мельниченко.

Особый режим объявили примерно в 13:13 мск.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил глава российского субъекта.

Утром 22 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над российской территорией сбили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 19 — перехватили в Брянской области. Еще 11 дронов уничтожили в Волгоградской области, восемь — в Ростовской области, семь — в Воронежской области. В Белгородской и Орловской областях ликвидировали по три БПЛА, в Курской области — два, в Крыму — один.

В период с 7:00 до 8:00 мск российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали еще пять беспилотников. По две цели сбили в Рязанской и Белгородской областях, одну — в Липецкой области.

Позже пресс-служба Минобороны РФ опубликовала в Telegram-канале заявление, в котором говорится об отражении атаки пяти украинских дронов. В период с 8:30 до 12:00 мск в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили три летательных аппарата, в Рязанской и Липецкой областях — по одному.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.

