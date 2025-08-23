В Ростовской области задерживаются почти 40 поездов из-за падения дрона

В Ростовской области задерживаются 38 поездов после падения беспилотника в районе станции Сергеевка. Об этом сообщили в РЖД.

По данным компании, в результате инцидента в ночь на 23 августа была повреждена контактная сеть на участке Россошь – Сохрановка, из-за чего движение поездов временно приостанавливалось. Впоследствии железнодорожникам удалось восстановить работу в кратчайшие сроки.

В РЖД уточнили, что задержка поездов в среднем составляет около 3 часов 40 минут. Сейчас все составы следуют по своим маршрутам, а специалисты предпринимают меры для сокращения времени опозданий.

Получить актуальную информацию о движении можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-775-00-00.

В ночь на 23 августа силы ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, два — над Волгоградской и один — над Краснодарским краем.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.