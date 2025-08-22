На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о количестве сбитых за неделю украинских дронов

МО РФ: системы ПВО за неделю сбили 1500 украинских беспилотников
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

За неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) России были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом говорится в ежедневном релизе оборонного ведомства России.

Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны России сбили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

Кроме того, сегодня утром в течение часа ПВО уничтожили еще пять беспилотников: два — над Белгородской и Рязанской областями, а также один – над Липецкой областью.

Ранее российские дроны уничтожили замаскированный Leopard на Купянском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами