За неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) России были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом говорится в ежедневном релизе оборонного ведомства России.

Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны России сбили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

Кроме того, сегодня утром в течение часа ПВО уничтожили еще пять беспилотников: два — над Белгородской и Рязанской областями, а также один – над Липецкой областью.

Ранее российские дроны уничтожили замаскированный Leopard на Купянском направлении.