Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:36 мск.

Днем 22 августа план «Ковер» вводился на территории Пензенской области.

Утром в пятницу пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над российской территорией сбили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего целей — 19 — перехватили в Брянской области. Еще 11 дронов уничтожили в Волгоградской области, восемь — в Ростовской области, семь — в Воронежской области. В Белгородской и Орловской областях ликвидировали по три БПЛА, в Курской области — два, в Крыму — один.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.