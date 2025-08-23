Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА

Бочаров: три человека пострадали из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

В ночь на 23 августа территория Волгоградской области подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

По словам главы области, атака дронов отражается силами противовоздушной обороны минобороны России.

Губернатор рассказал, что один из беспилотников упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал рядом с многоэтажным домом. В результате произошедшего было повреждено остекление.

«По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — добавил Бочаров.

Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, очаг был локализован, рассказал глава региона.

22 августа Минобороны России сообщало, что за неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.