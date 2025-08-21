На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА

Путин поручил МО подготовить курс по сбиванию дронов из гладкоствольного оружия
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из гладкоствольного оружия. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Министерству поручено представить предложения о целесообразности внедрения программы по боевой подготовке для военнослужащих и добровольцев.

Российский лидер также поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей системами защиты от беспилотников. В первую очередь речь идет о машинах, которые используются для эвакуации раненых.

Украинская армия активно использует беспилотники, как в зоне СВО, так и за ее пределами. 21 августа в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Под удар часто попадают российские регионы, страдает мирное население.

21 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на юге региона силы противовоздушной обороны сбили более пяти беспилотников. При падении дрона был поврежден объект энергетики, в результате чего без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по автомобилю в Белгородской области.

