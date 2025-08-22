Рабочий-мигрант надругался на женщиной в туалете петербургского кинотеатра

«Бриф24»: в Петербурге рабочий-мигрант надругался над женщиной в кинотеатре

В Петербурге мигрант надругался над 37-летней женщиной в туалете кинотеатра. Об этом сообщает «Бриф24».

Инцидент произошел 21 августа в Невском районе. По словам 37-летней потерпевшей, неизвестный мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера в туалете одного из кинотеатров.

Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 51-летний мигрант, работавший в кинотеатре подсобным рабочим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Калининграде братья изнасиловали двух женщин и попали под суд спустя более 10 лет. Не исключается, что братья причастны к двум другим подобным преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2013 год.

Ранее в Москве пьяный незнакомец надругался над девушкой около остановки.