На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде братья изнасиловали двух женщин и попали под суд спустя более 10 лет

В Калининграде братьев будут судить за изнасилование двух женщин
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Калининградской области перед судом предстанут мужчины, которых обвиняют в изнасиловании женщины, совершенном более десяти лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Черняховске, в конце апреля 2012 года. По версии следствия, братья, которым на данный момент 36 и 42 года, предложили пьяной женщине прокатиться на мопедах.

В результате ее вывезли в безлюдное место и по очереди надругались, угрожая ножом. Так как один из братьев побоялся, что их раскроют, он избавился от пострадавшей. Спустя десять дней ее обнаружили в местном пруду, женщина не выжила.

В том же году, как полагают следователи, братья изнасиловали у себя в квартире незнакомку.

После этого они снова испугались, что их могут раскрыть, поэтому уехали в Подмосковье. Уже в 2013 году старшего брата осудили за эти преступления, но о роли родственника он умолчал.

После повторных экспертиз и других мероприятий следователи добились признания от отбывающего наказание мужчины.

«В настоящее время указанное уголовное дело рассматривается в суде», – сообщается в публикации.

Не исключается, что братья причастны к двум другим подобным преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2013 год.

Ранее мужчины похитили женщину из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами