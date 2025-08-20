В Калининграде братья изнасиловали двух женщин и попали под суд спустя более 10 лет

В Калининграде братьев будут судить за изнасилование двух женщин

В Калининградской области перед судом предстанут мужчины, которых обвиняют в изнасиловании женщины, совершенном более десяти лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Черняховске, в конце апреля 2012 года. По версии следствия, братья, которым на данный момент 36 и 42 года, предложили пьяной женщине прокатиться на мопедах.

В результате ее вывезли в безлюдное место и по очереди надругались, угрожая ножом. Так как один из братьев побоялся, что их раскроют, он избавился от пострадавшей. Спустя десять дней ее обнаружили в местном пруду, женщина не выжила.

В том же году, как полагают следователи, братья изнасиловали у себя в квартире незнакомку.

После этого они снова испугались, что их могут раскрыть, поэтому уехали в Подмосковье. Уже в 2013 году старшего брата осудили за эти преступления, но о роли родственника он умолчал.

После повторных экспертиз и других мероприятий следователи добились признания от отбывающего наказание мужчины.

«В настоящее время указанное уголовное дело рассматривается в суде», – сообщается в публикации.

Не исключается, что братья причастны к двум другим подобным преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2013 год.

Ранее мужчины похитили женщину из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали.