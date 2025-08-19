На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве пьяный незнакомец надругался над девушкой около остановки

В Москве мужчину задержали за надругательство над девушкой около остановки
true
true
true
close
Pexels

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после надругательства над девушкой на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел недалеко от Рязанского проспекта. По версии следствия, вблизи автобусной остановки фигурант напал на девушку, с которой до произошедшего не был знаком.

Мужчина угрожал нанести серьезный вред здоровью пострадавшей и надругался. При этом сама девушка кричала и сопротивлялась.

«После этого прохожий мужчина услышал крики девушки о помощи, догнал злоумышленника и вызвал сотрудников правоохранительных органов», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера. Следователи будут просить суд об аресте фигуранта.

Сотрудники ведомства также поднимут вопрос о награждении очевидца, который помог пострадавшей.

Ранее на фестивале мальчик подвергся групповому изнасилованию с участием 10 мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами