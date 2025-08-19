В Москве пьяный незнакомец надругался над девушкой около остановки

В Москве мужчину задержали за надругательство над девушкой около остановки

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после надругательства над девушкой на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел недалеко от Рязанского проспекта. По версии следствия, вблизи автобусной остановки фигурант напал на девушку, с которой до произошедшего не был знаком.

Мужчина угрожал нанести серьезный вред здоровью пострадавшей и надругался. При этом сама девушка кричала и сопротивлялась.

«После этого прохожий мужчина услышал крики девушки о помощи, догнал злоумышленника и вызвал сотрудников правоохранительных органов», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера. Следователи будут просить суд об аресте фигуранта.

Сотрудники ведомства также поднимут вопрос о награждении очевидца, который помог пострадавшей.

