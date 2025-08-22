Политолог Сергей Марков заявил об уникальности своего иноагентства

Марков: кажется, я первым получил статус иноагента после поддержки Путина

Признанный иноагентом политолог Марков заявил в своем Telegram-канале, что не заслужил данного статуса.

«Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?» — удивился политолог.

Минюст признал Маркова иноагентом 22 августа. В беседе со СМИ он выразил удивление включению в реестр иноагентов, добавив, что хочет дождаться объяснений от властей.

В июле, в период обострения отношений между Россией и Азербайджаном, политолог Марков посетил форум, проходивший в городе Шуша, на котором выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своих комментариях Марков выразил восхищение Алиевым, назвав его «мудрым лидером», и отметил «уникальный опыт» Баку в установлении контроля над Нагорным Карабахом.

Данная поездка Маркова вызвала негативную реакцию со стороны ряда военных блогеров, которые выступили с призывами «наказать» политолога за его позицию.

