В России призвали наказать участвовавшего в форуме с Алиевым политолога

Политолога Маркова призвали признать иноагентом за участие в форуме с Алиевым

Военные блогеры призвали наказать известного российского политолога Сергея Маркова, который участвовал в форуме в Шуше, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В частности, с таким призывом выступил писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале.

По его словам, так хвалить азербайджанского лидера, как делал это Марков, нельзя из-за обостренных отношений между Москвой и Баку.

«Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы — такие же иноагенты, как прозападные либералы», — заявил он.

Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников отметил, что помимо политолога Маркова на форуме в Азербайджане был замечен заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман, который даже задал вопрос Алиеву.

В Telegram-канале Alex Parker Returns говорится, что Марков «не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать на их стороне полезным <...> агентом влияния».

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в Кремле призвали уважать граждан России в Азербайджане.