На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист кремлевского пула предположил, почему Маркова признали иноагентом

Журналист Юнашев: Маркова признали иноагентом за участие в форуме в Азербайджане
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Юнашев LIVE»

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев предположил в своем Telegram-канале, что российского политолога Сергея Маркова признали иноагентом за участие в форуме в Шуше, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

22 августа Минюст внес политолога в реестр иноагентов. При этом сам Марков заявил, что не в курсе включения его имени в список иностранных агентов, и предположил, что произошла ошибка.

«Видимо, присутствие Маркова на Шушинском медиафоруме не прошло незамеченным», — написал журналист Кремля.

По словам Юнашева, Марков был замечен улыбающимся на фотографии, снятой во время вручения азербайджанскому лидеру в качестве подарка шеврон ВСУ. Он также отметил, что после этого мероприятия в соцсетях разпространилось видео, на котором политолог называет Алиева «блестящим интеллектуалом».

Напомним, президент Азербайджана, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом.

21 июля военные блогеры призвали наказать политолога Маркова, который участвовал в этом форуме. По словам писателя Романа Антоновского, хвалить азербайджанского лидера, как делал это Марков, нельзя из-за обостренных отношений между Москвой и Баку.

Ранее Гусмана, который восхищался Алиевым, уволили из ТАСС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами