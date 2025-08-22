Журналист кремлевского пула предположил, почему Маркова признали иноагентом

Журналист Юнашев: Маркова признали иноагентом за участие в форуме в Азербайджане

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев предположил в своем Telegram-канале, что российского политолога Сергея Маркова признали иноагентом за участие в форуме в Шуше, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

22 августа Минюст внес политолога в реестр иноагентов. При этом сам Марков заявил, что не в курсе включения его имени в список иностранных агентов, и предположил, что произошла ошибка.

«Видимо, присутствие Маркова на Шушинском медиафоруме не прошло незамеченным», — написал журналист Кремля.

По словам Юнашева, Марков был замечен улыбающимся на фотографии, снятой во время вручения азербайджанскому лидеру в качестве подарка шеврон ВСУ. Он также отметил, что после этого мероприятия в соцсетях разпространилось видео, на котором политолог называет Алиева «блестящим интеллектуалом».

Напомним, президент Азербайджана, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом.

21 июля военные блогеры призвали наказать политолога Маркова, который участвовал в этом форуме. По словам писателя Романа Антоновского, хвалить азербайджанского лидера, как делал это Марков, нельзя из-за обостренных отношений между Москвой и Баку.

Ранее Гусмана, который восхищался Алиевым, уволили из ТАСС.