На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог Марков отреагировал на включение в реестр иноагентов

Политолог Марков счел ошибкой и клеветой новость о признании иноагентом
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Политолог Сергей Марков заявил, что не в курсе включения его имени в список иностранных агентов, и предположил, что произошла ошибка. Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Ксения Собчак.

«Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут ошибиться. Мне об этом ничего не известно», — сказал Марков.

В комментарии изданию «Подъем» политолог добавил, что хотел бы дождаться объяснений от властей.

Минюст признал Маркова иноагентом 22 августа.

В июле в момент обострения отношений между Россией и Азербайджаном Марков посетил форум в городе Шуша, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Политолог восхитился Алиевым как «мудрым лидером» и отметил «уникальный опыт» Баку, который взял под контроль Нагорный Карабах.

Поездка Маркова вызвала критику среди военных блогеров, которые призвали «наказать» политолога.

Ранее бывшего чиновника из Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами