Политолог Марков отреагировал на включение в реестр иноагентов

Политолог Сергей Марков заявил, что не в курсе включения его имени в список иностранных агентов, и предположил, что произошла ошибка. Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Ксения Собчак.

«Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут ошибиться. Мне об этом ничего не известно», — сказал Марков.

В комментарии изданию «Подъем» политолог добавил, что хотел бы дождаться объяснений от властей.

Минюст признал Маркова иноагентом 22 августа.

В июле в момент обострения отношений между Россией и Азербайджаном Марков посетил форум в городе Шуша, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Политолог восхитился Алиевым как «мудрым лидером» и отметил «уникальный опыт» Баку, который взял под контроль Нагорный Карабах.

Поездка Маркова вызвала критику среди военных блогеров, которые призвали «наказать» политолога.

