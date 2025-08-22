В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Ночью 22 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы (ПВО) сбивают украинские беспилотники на юге города.

В ночь на 20 августа в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

18 августа в аэропорту Иркутска задержали около 20 рейсов. Так, время прилета перенесли для девяти самолетов из Читы, Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока, Усть-Кута и Бодайбо, девяти — на вылет в Новосибирск, Нючакан, Бодайбо, Красноярск, Нерюнгри, Владивосток и Москву. В Иркутске наблюдался туман.

Ранее жители Подмосковья сообщили о долгом и низком кружении пассажирского лайнера.