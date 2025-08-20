В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова (Стригино) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
Он уточнил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.
20 августа стало известно, что в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
19 августа сообщалось, что на время проведения Восточного экономического форума над Владивостоком будут ограничены полеты воздушных судов.
За день до этого в аэропорту Иркутска задержали около 20 рейсов.
Ранее жители Подмосковья сообщили о долгом и низком кружении пассажирского лайнера.