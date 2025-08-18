Почти 20 рейсов задержали в аэропорту Иркутска

В понедельник, 18 августа, в аэропорту Иркутска задержали около 20 рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло авиаузла.

Так, были задержаны девять рейсов на прилет из Читы, Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока, Усть-Кута и Бодайбо, девять — на вылет в Новосибирск, Нючакан, Бодайбо, Красноярск, Нерюнгри, Владивосток и Москву.

Как сообщается на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в понедельник в Иркутске наблюдается туман.

Незадолго до этого представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что в аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее в Кремле оценили возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.