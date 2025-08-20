Аэропорты Волгограда, Самары и Саратова приостановили работу

В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

18 августа в аэропорту Иркутска задержали около 20 рейсов. Так, время прилета перенесли для девяти самолетов из Читы, Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока, Усть-Кута и Бодайбо, девяти — на вылет в Новосибирск, Нючакан, Бодайбо, Красноярск, Нерюнгри, Владивосток и Москву. В Иркутске наблюдался туман.

Незадолго до этого Кореняко заявил, что в аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее жители Подмосковья сообщили о долгом и низком кружении пассажирского лайнера.