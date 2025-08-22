Серия взрывов прозвучала в Волгограде и Волжском

SHOT: в Волгограде прозвучало около 10 взрывов, силы ПВО сбили два беспилотника

Около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы (ПВО) сбивают украинские беспилотники на юге города. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали, что с 00:50 мск слышали 7–10 взрывов над городом, а также звук мотора и видели яркие вспышки над Волгой.

«Предварительно, система ПВО уничтожила уже два вражеских беспилотника. Также о громких звуках пишут жители соседнего города Волжский», — пишет SHOT.

В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова.

Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Воронежской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.