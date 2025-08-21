На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд продлил арест депутату Заксобрания Санкт-Петербурга по делу о взятке

Суд продлил на два месяца арест депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Милюте
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест депутату Законодательного собрания города Олегу Милюте на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

Вместе с ним суд продлил меру пресечения главе администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и руководителю местной администрации Колпино Дмитрию Кохно. Согласно решению, Милюта и Кохно будут находиться под стражей до 25 октября, а Логвиненко — под домашним арестом до 25 октября.

Логвиненко и Кохно задержали в конце июня. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года они получили взятку через посредника — не менее 9,2 млн рублей — от руководителя компании, занимавшейся благоустройством. В обмен на деньги чиновники обещали общее покровительство и помощь в получении госконтрактов.

Позже стало известно, что в схеме участвовал и Милюта. Ему, как и другим фигурантам, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма, по данным следствия, составила не менее 14,2 млн рублей. В субботу суд арестовал депутата до 25 августа.

