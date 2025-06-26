В Петербурге задержали двух глав администраций по подозрению во взятках

В Санкт-Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Против них возбудили уголовное дело о взятке. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей. Взятку дал генеральный директор компании, занимающейся благоустройством в Колпино. В обмен на взятку чиновники обещали ему общее покровительство и помощь в заключении госконтрактов.

Сейчас Следственный комитет решает, какую меру пресечения им избрать.

26 июня суд в Ижевске удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области, обвиняемую в получении взятки в размере 1,9 млн рублей. Сама экс-чиновница признала свою вину.

Ранее экс-советнику главы Дагестана вынесли приговор за многомиллионную взятку.