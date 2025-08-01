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В Пермском крае задержали начальника колонии

В Пермском крае задержали главу колонии №39 Репетуха по подозрению в хищении
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ГУФСИН России по Пермскому краю/VK

В Пермском крае правоохранители задержали начальника колонии-поселения № 39 в Оханском районе Михаила Репетуха и его заместителя. Об этом сообщил портал 59.RU со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, задержание произошло 31 июля. Полковник Репетух руководил колонией, где ранее отбывал наказание бывший депутат Александр Телепнев, осужденный по делу об избиении музыканта DJ Smash.

Информацию о задержании Репетуха и его заместителя подтвердили в краевом управлении Следственного комитета.

По версии следствия, руководство колонии заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на перевозку картофеля в другие учреждения ГУФСИН. При этом более выгодные предложения от других участников были отклонены. Саму перевозку в итоге осуществили силами колонии, однако свыше 580 тысяч рублей были перечислены предпринимателю за услуги, которые фактически не предоставлялись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей.

Ранее экс-руководителя Росимущества Удмуртии арестовали по делу о взятке.

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