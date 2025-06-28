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Суд Петербурга рассматривает дело депутата Заксобрания

В Петербурге суд избирает меру пресечения депутату Заксобрания Милюты

В Санкт-Петербурге суд приступил к избранию меры пресечения депутату Заксобрания Олегу Милюте. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«‎Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения Олегу Милюте», — сказано в посте.

Накануне сообщалось о задержании депутата. Это произошло возле здания администрации Колпинского района после предполагаемой передачи денег. При обыске у Милюты были изъяты денежные средства, которые, по версии следствия, предназначались в качестве взятки.

26 июня в Санкт-Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей. Взятку дал генеральный директор компании, занимающейся благоустройством в Колпино. В обмен на деньги чиновники обещали ему общее покровительство и помощь в заключении госконтрактов.

Петербургским чиновникам предъявили обвинения в получении крупных взяток.

Ранее главу минтранса Херсонской области арестовали по делу о взятке.

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