Украину обвинили в ударах по прифронтовым городам в РФ перед саммитом на Аляске

МИД: ВСУ перед саммитом на Аляске били по крупнейшим прифронтовым городам в РФ

Украинские войска во время подготовки саммита РФ — США, который состоялся на Аляске, нанесли серию целенаправленных ударов по крупнейшим прифронтовым городам на российской территории. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел страны Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По его словам, Киев совершил целую серию провокаций в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Их цель заключалась в создании негативного информационного фона и срыве переговоров.

«Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших прифронтовых городов: Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска и Донецка. Намеренным ударам подверглись жилые многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей», — отметил дипломат.

Очные переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. По итогам саммита стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позже к переговорам присоединились ряд европейских лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

В тот же день Трамп сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным.

Ранее на Украине смягчили позицию по переговорам с РФ.