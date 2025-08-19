Зеленский смягчил позицию по переговорам с Россией

Зеленский заявил, что не будет настаивать на прекращении огня для встречи с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией без предварительного прекращения огня. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС в Белом доме, трансляцию вел YouTube-канал его офиса.

По словам президента Украины, выдвижение Киевом «глобальных условий» спровоцирует сотню встречных требований Москвы. Зеленский подчеркнул необходимость встречи для обсуждения путей завершения конфликта.

«Без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны», — сказал он.

Также Зеленский сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров.

