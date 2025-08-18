Москвичам рассказали, какие дни на текущей неделе будут самыми дождливыми

Синоптик Шувалов: самыми дождливыми в Москве на неделе будут четверг и пятница

В ближайшие два дня в Москве и Московской области ожидаются небольшие локальные дожди, однако к концу недели интенсивность осадков возрастет. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Дожди в хорошем количестве придут только в четверг. Температура, от +19 до +21 градусов. В четверг пройдет холодный фронт, температура снизится до +17», — сказал синоптик.

Самые обильные осадки ожидаются в Московском регионе в четверг и пятницу. Также возможны грозы, добавил он.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала августа. По его словам, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11°C. В Подмосковье погода напоминала сентябрьскую. Так, в Михайловском зафиксировали +7,5°C, в Талдоме +7,6°C, в Мелихове +7,7°C, в Клину +8°C, в Коломне +8,3°C, а в Серпухове +8,7°C.

