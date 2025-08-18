Ночь в Москве стала самой холодной с начала августа

Синоптик Тишковец: в Москве и области температура опустилась ниже +10°C

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала августа. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11°C. В разных районах столицы показатели колебались: в Тушино было +10,9°C, в Строгино +11,3°C, в Бутово воздух охладился до +9,8°C, а на Балчуге — до +13,4°C.

В Подмосковье температура напоминала сентябрьскую погоду. Так, в Михайловском зафиксировали +7,5°C, в Талдоме +7,6°C, в Мелихове +7,7°C, в Клину +8°C, в Коломне +8,3°C, а в Серпухове +8,7°C.

Вместе с этим Тишковец заявлял, что в столицу может вернуться потепление до +25–30°C в конце августа.

Синоптики также сообщали, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Наиболее благоприятной погода будет в Крыму.

