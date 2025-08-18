На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ночь в Москве стала самой холодной с начала августа

Синоптик Тишковец: в Москве и области температура опустилась ниже +10°C
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала августа. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11°C. В разных районах столицы показатели колебались: в Тушино было +10,9°C, в Строгино +11,3°C, в Бутово воздух охладился до +9,8°C, а на Балчуге — до +13,4°C.

В Подмосковье температура напоминала сентябрьскую погоду. Так, в Михайловском зафиксировали +7,5°C, в Талдоме +7,6°C, в Мелихове +7,7°C, в Клину +8°C, в Коломне +8,3°C, а в Серпухове +8,7°C.

Вместе с этим Тишковец заявлял, что в столицу может вернуться потепление до +25–30°C в конце августа.

Синоптики также сообщали, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Наиболее благоприятной погода будет в Крыму.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, как повлияет отсутствие осадков на урожай зерновых в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами