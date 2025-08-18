На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как оставаться энергичными в пасмурную погоду

Врач Крашкина: выходить на улицу стоит даже в пасмурную погоду
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пасмурная погода снижает выработку серотонина, из-за чего появляется сонливость, портится настроение и снижается продуктивность. Чтобы вернуть ощущение бодрости, важны три составляющие — свет, движение и белок. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

К слову, на самочувствие, помимо погоды, влияют и магнитные бури. Их график на август представила газета «Известия».

Крашкина советует выходить на улицу хотя бы на 15-20 минут, даже если за окном пасмурно. Лучшее время для прогулки, по ее словам, — до 10 утра.

«Это «запускает» биологические часы. Если нет возможности выйти — откройте все шторы, включите яркий свет в комнате. Можно использовать лампу дневного света — это работает, особенно если вы чувствуете, что день начинается с тумана в голове», — разъяснила специалист.

Она также посоветовала не пренебрегать богатой белком пищей, поскольку — это топливо для иммунной системы.

До этого Крашкина рассказала, как распознать хроническую усталость. Основной симптом — это постоянное ощущение упадка сил, которое не проходит даже после длительного отдыха. Также присутствует «туман в голове», при котором мысли путаются, а концентрация снижается до критического уровня, отметила врач.

Ранее россиянам объяснили, как снизить метеочувствительность к сильным магнитным бурям.

