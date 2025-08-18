На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России снова могут оштрафовать Microsoft за неудаление ссылок на запрещенный контент

Microsoft грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Американская корпорация Microsoft может получить штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные материалы. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно протоколу, составленному по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. Рассматривать дело будет Таганский суд Москвы, заседание назначено на 30 сентября.

Корпорацию уже привлекали к ответственности по той же статье — год назад ее оштрафовали за неудаление ссылок на экстремистские ресурсы.

Microsoft еще в марте 2022 года объявила о прекращении продаж продукции и услуг в России, однако позже заявляла о намерении выполнять ранее заключенные обязательства перед клиентами.

В мае председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что в России могут заблокировать сервисы Zoom, Photoshop и даже Microsoft – такая техническая возможность у Роскомнадзора сегодня есть. Однако это чревато проблемами, так как полноценных аналогов этим программам нет, уточнил эксперт.

Ранее суд оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей.

