Эксперт: Россия технически готова к блокировке Zoom, Photoshop и Microsoft

В России могут заблокировать сервисы Zoom, Photoshop и даже Microsoft – такая техническая возможность у Роскомнадзора сегодня есть. Однако это чревато проблемами, так как полноценных аналогов этим программам нет, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

Так эксперт прокомментировал НСН заявление главы Минцифры Максута Шадаева о том, что в России нужно подумать о поэтапном ограничении зарубежных облачных сервисов. По мнению Клименко, раздражение вызывает тот факт, что многие госкомпании хотя и переходят на отечественный софт, пользуются различными иностранными сервисами – например, проводят созвоны с коллегами в Zoom. Решением может стать блокировка ресурсов и путь Китая, где жители пользуются только собственными разработками, отметил он.

«Технически можно просто заблокировать работу Zoom, Photoshop и далее по списку. Мы можем запретить и Microsoft, но зачем? Не очень уверен, что это нужно делать», — подчеркнул специалист.

По его мнению, логичнее было бы сделать акцент на продвижении российских сервисов, вместо того, чтобы сразу двигаться по пути запрета. У жителей есть ресурсы для бытового пользования – например, «Мои документы», но полноценных аналогов всем зарубежным программам нет. Корректировать поведение жителей, чтобы они делали выбор в пользу отечественных сервисов, нужно с помощью рекламы и пропаганды, заключил Клименко.

Напомним, Шадаев, говоря о поэтапном ограничении зарубежных облачных сервисов, ответил на слова президента РФ Владимира Путина об «удушении» иностранных IТ-сервисов, которые действуют против России, но сами не до конца покинули российский рынок. При этом глава ведомства отметил, что сегодня в РФ складывается непростая экономическая ситуация из-за ключевой ставки, а заказчики буквально «режут» IT-бюджеты. Он призвал правительство подумать о дополнительных стимулах для повышения роста спроса на отечественные предложения.

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