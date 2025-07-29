Суд оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы постановил взыскать штраф с компании Zoom в размере около 80 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции

«Постановлением мирового судьи <... компания Zoom Communication признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 13.49 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Сумма оборотного штрафа составила 79 млн 609 тысяч 733 рубля. Компанию обвинили в отказе исполнять закон о «приземлении», который обязывает некоторые зарубежные организации открывать филиалы в РФ, регистрироваться в Роскомнадзоре и размещать форму обратной связи в электронном виде.

В мае председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что в России могут заблокировать сервисы Zoom, Photoshop и даже Microsoft – такая техническая возможность у Роскомнадзора сегодня есть. Однако это чревато проблемами, так как полноценных аналогов этим программам нет, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что России удалось взыскать с Google миллиардные штрафы.