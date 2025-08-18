На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД России обвинил ЮНЕСКО в игнорировании ущерба Курской области, нанесенного ВСУ

МИД России: ЮНЕСКО не реагирует на ущерб, нанесенный ВСУ Курской области
Global Look Press

Секретариат ЮНЕСКО не реагирует на ущерб, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли культурному и историческому наследию Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.

«Давно не видим особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно Российской Федерации», — сказал он.

По словами Алимова, эта ситуация, которая складывалась в последние месяцы и даже годы, прискорбна.

Также он отметил, что РФ рассчитывает на изменения по этому вопросу после того, как в конце текущего года изберут нового генерального директора ЮНЕСКО.

В начале августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступлений ВСУ в Курской области оценивается более чем в 3 млрд рублей.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее сообщалось о подрыве ВСУ исторических строений монастыря в Горнале Курской области.

Атаки на Курскую область
