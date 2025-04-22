Сбежавшие с поля боя группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали исторические строения в монастыре в Горнале Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, территория монастыря сильно пострадала, поскольку украинские военнослужащие размещали на территории минометные и артиллерийские установки. Кроме того, солдаты оборудовали пункты управления беспилотниками и места размещения личного состава.

«Более того, несколько сбежавших групп всушников подорвали исторические строения», — добавил источник агентства.

До этого сообщалось, что ВСУ за все время боев у монастыря в Горнале потеряли более 200 бойцов. По его словам, ответственность за бои на территории взяла на себя российская группировка войск «Север».

Telegram-канал «Cеверный ветер» ранее писал, что российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, который удерживался украинскими войсками. В сообщении отмечается, что ВС России смогли сломить сопротивление противника, бои за монастырь шли более 10 дней.

Ранее Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области.