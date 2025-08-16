На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн завершает бизнес-деятельность в России

«Москва»: Моргенштерн подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП
true
true
true
close
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) инициировал прекращение деятельности своего индивидуального предпринимательства. Заявление в налоговую службу подано 15 августа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные СПАРК.

Ликвидация ИП будет завершена к 25 августа. Ранее артист переехал из России, приостановил концерты и удалил контент в соцсетях.

В мае было прекращено исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Моргенштерна за нарушение закона об иностранных агентах.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику. Активисты направили соответствующее обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн выступит перед чихуахуа в Европе за 13,6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами