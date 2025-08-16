Моргенштерн завершает бизнес-деятельность в России

«Москва»: Моргенштерн подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) инициировал прекращение деятельности своего индивидуального предпринимательства. Заявление в налоговую службу подано 15 августа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные СПАРК.

Ликвидация ИП будет завершена к 25 августа. Ранее артист переехал из России, приостановил концерты и удалил контент в соцсетях.

В мае было прекращено исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Моргенштерна за нарушение закона об иностранных агентах.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику. Активисты направили соответствующее обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн выступит перед чихуахуа в Европе за 13,6 млн рублей.