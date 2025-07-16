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Уехавший из РФ Моргенштерн выступит перед чихуахуа в Европе почти за 18,5 млн рублей

Mash: рэпер Моргенштерн выступит на дне рождения пса почти за 18,5 млн рублей
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Телеграм-канал MORGENSHTERN

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) выступит на дне рождения собаки породы чихуахуа за €150 тыс. (почти за 18, 5 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На корпоративе, уточняет СМИ, музыкант выступит перед именинником и еще 20 приглашенными гостями-«хвостиками». В программе музыканта — 10 треков, среди которых Cadillac, Aristocrat и другие известные композиции. Также на мероприятии Моргенштерн вынесет торт для пса, задует с ним свечи и произнесет речь.

Как сообщает Mash, дополнительно рэпер требует от заказчика еще €10 тыс. (почти 1 млн рублей. — «Газета.Ru») на расходы.

«Команда музыканта будет выезжать из ОАЭ, менеджер из Москвы, а сам гость программы — прямиком из Израиля. В аэропорту Европы для прохода рэпера установили вип-входы и выходы», — сказано в посте.

В 2023 году певец Ваня Дмитриенко рассказывал, что выступал на корпоративе у собаки породы корги. Он признался, что до начала выступления не знал, перед кем ему придется выступать. Артиста пригласили дать концерт на дне рождения «мальчика, которому исполнилось пять лет».

Ранее сообщалось, что в Крыму ограбили заброшенную дачу Софии Ротару.

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