Общественники добиваются исключения Моргенштерна из реестра иноагентов

Члены общественного движения «Зов народа» призвали исключить рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) из реестра иностранных агентов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, активисты направили соответствующее обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В письме говорится, что за последнее время артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в «рехаб».

«К тому же <...> Алишер стал регулярно помогать больным детям из РФ и отправлять деньги на их лечение», — подчеркнули авторы материала со ссылкой на общественников.

Также представители «Зова народа» обратили внимание, что жители Уфы — родного города Моргенштерна — регулярно просят власти разрешить уехавшему за границу рэперу вернуться в страну.

«Все это может говорить, как уверяют общественники, о том, что <...> с него можно снять статус «иноагент», — говорится в публикации.

18 марта Моргенштерн в своем Telegram-канале написал, что провел два месяца в реабилитационной клинике. К тому моменту он 60 дней не употреблял спиртные напитки и более 200 дней воздерживался от курения.

Ранее Моргенштерн признался, что обеднел на 90%.