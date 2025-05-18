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В отношении Моргенштерна закрыли дело о многотысячном штрафе

В отношении Моргенштерна закрыли производство о взыскании 40 тыс. рублей штрафа
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MORGENSHTERN/YouTube

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Моргенштерна закрыто исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах», — сказал собеседник агентства.

Причина такого решения не уточняется.

7 мая Моргенштерн сообщил, что вынужден перенести свои концерты в США, поскольку ему не выдали вовремя визу. Рэпер отметил, что запланированные концерты переносятся на сентябрь 2025 года. Все билеты остаются действительными. Рэпер пообещал поклонникам, что будет держать их в курсе ситуации.

18 марта Моргенштерн в своем Telegram-канале написал, что провел два месяца в реабилитационной клинике. К тому моменту он 60 дней не употреблял спиртные напитки и более 200 дней воздерживался от курения. В начале мая рэпер дал первый концерт в Торонто после выхода из рехаба.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

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