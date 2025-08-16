На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Надо сделать обязательно»: Путин одобрил прокладку интернет-кабеля на Чукотку

Путин поддержал прокладку нового скоростного интернет-кабеля на Чукотку
Президент РФ Владимир Путин поддержал планы по прокладке новой линии волоконно-оптической связи (ВОЛС) на Чукотку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что после саммита на Аляске российский лидер прилетел на Чукотку, где провел рабочую встречу с главой региона Владиславом Кузнецовым.

Кузнецов напомнил, что в Анадыре уже есть оптико-волоконная линия которая проложена по дну, а на севере автономного округа планируется присоединиться к ВОЛС с Якутией. Президент поддержал данную инициативу: «надо сделать обязательно».

Минцифры и операторы связи ранее утвердили схему, которая позволит получать доступ к ряду цифровых сервисов даже при отключении мобильного интернета из-за угроз безопасности. Пользователи смогут пройти капчу и выйти на «белый список» — такси, маркетплейсы, доставку, а также системы M2M для работы банкоматов и терминалов. Таким образом будет гарантирована стабильная работа банкоматов, терминалов оплаты и других имеющих подключение к интернету устройств.

Ранее россиян предупредили об угрозе взлома при использовании дешевых USB-проводов.

