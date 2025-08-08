«Белый список» и капча: как будет работать интернет в России при блокировках

В Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений

Минцифры и операторы связи утвердили схему, которая позволит получать доступ к ряду цифровых сервисов даже при отключении мобильного интернета из-за угроз безопасности. Пользователи смогут пройти капчу и выйти на «белый список» — такси, маркетплейсы, доставку, а также системы M2M для работы банкоматов и терминалов.

Минцифры и операторы связи согласовали техническую схему доступа жителей России к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности. Об этом на прошедшей в Калуге конференции «Цифровая эволюция» рассказал руководитель министерства Максут Шадаев. Как пишет ТАСС, предполагается создание «белого списка» наиболее востребованных сервисов (маркетплейсы, такси, доставка).

«Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал министр.

Что такое капча Капча (CAPTCHA, Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) — автоматизированный тест, который позволяет различать человека и бота (компьютерную программу). Считается, что некоторые простые задачи, легко доступные любому человеку, сложны для компьютеров.

По словам Шадаева, помимо востребованных у граждан сервисов в список приоритетных подключений войдут системы межмашинного взаимодействия (M2M). Таким образом будет гарантирована стабильная работа банкоматов, терминалов оплаты и других имеющих подключение к интернету устройств.

Для иностранных SIM-карт, попадающих в российский роуминг, будет предусмотрен период «охлаждения» — это позволит исключить или минимизировать возможность использования их для управления беспилотниками противника. Глава Минцифры уточнил, что такие карты будут по умолчанию ограничены в доступе к мобильному интернету на пять часов — однако пользователи с использованием капчи «смогут получить доступ к наиболее значимым сервисам, чтобы быть на связи, вызвать такси и т. д.».

В СМИ уже появились отклики операторов связи. Так, пресс-служба «Билайн» в комментарии для Forbes заявила о поддержке министерства по этому вопросу. «Мы поддерживаем решение обеспечить доступ к важнейшим цифровым ресурсам во время ограничений работы интернета», — сказали в компании.

Кто и зачем отключает мобильный интернет

Регулярные отключения мобильного интернета в разных регионах России стали обычным явлением с весны 2025 года в связи с угрозами атак украинских беспилотников, которые могут использовать мобильные сети для навигации. Доступ к интернету по кабелю и через Wi-Fi при этом сохраняется в полной мере. Ограничения вводятся при объявлении сигнала «Опасность атаки БПЛА», власти регионов, как правило, предупреждают жителей об этом.

Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая. После этого ограничения периодически вводились в Орловской, Ивановской, Ленинградской, Саратовской, Ярославской областях и т.д.

В середине июля «Известия» сообщали, что Минцифры и бизнес обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета.

«В отрасли отмечают, что отключения часто носят хаотичный характер, а распоряжения дают региональные и федеральные структуры и есть сомнения, что их требования обоснованы», — говорилось в публикации.

Кроме того, по существующим правилам региональные заявки об отключении мобильного интернета следовало согласовывать в Москве — это требовало времени, а оперативность могла теряться.

Федеральный чиновник в беседе с изданием подтвердил обсуждение проблемы. «Очень много разных органов дают поручения его отключить и забывают сказать, когда включить», — отметил он.

Местные власти, в свою очередь, принимают меры по обеспечению альтернативных каналов доступа в сеть. Например, 2 августа губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в видеообращении к жителям сообщил, что распорядился создать в крупных населенных пунктах региона дополнительные общественные пространства с доступом к Wi-Fi. Аналогичные меры, по словам губернатора Глеба Никитина, принимаются в Нижегородской области.