Путин после Аляски посетил Чукотку

Президент Российской Федерации Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске отправился с рабочей поездкой на Чукотку. Об этом сообщает ТАСС.

Там Путин провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

Пресс-служба Кремля сообщила, что самолеты-истребители F-22 сопроводили борт президента по пути с Аляски в Россию.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.