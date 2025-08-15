Российский журналист показал, чем покормили работников СМИ перед саммитом на Аляске

Корреспондент RT Егор Пискунов сообщил, что российским журналистам, прибывшим на Аляску для освещения саммита России и США, на завтрак предложили чипсы. Видео с кухни на стадионе, где разместили представителей прессы, он опубликовал в сторис своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно ролику, завтрак журналистов включал хлеб, салат, апельсины, яблоки и чипсы.

До этого корреспондент RT опубликовал видео с места размещения журналистов на спортивной арене Alaska Airlines Center. Спать им предложили на раскладушках.

Спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал о бытовых условиях размещения российских журналистов на Аляске. Он отметил, что они были походными и напомнили ему больничные условия во время пандемии коронавируса.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, посол в США Александр Дарчиев и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее представитель Путина рассказал, что будут обсуждать участники саммита на Аляске.