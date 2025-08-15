На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Путина рассказал, что будут обсуждать участники саммита на Аляске

Дмитриев: на саммите РФ — США будет обсуждаться весь спектр отношений
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Участники саммита РФСША на Аляске обсудят весь спектр двусторонних отношений, а не только ситуацию на Украине. Об этом заявил специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Мы, в том числе, занимаемся восстановлением отношений России и США. Важно, что на повестке не только экономические вопросы, не только Украина, но и отношения России и США», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что переговоры на Аляске продлятся как минимум шесть–семь часов.

Саммит РФ — США состоится на Аляске 15 августа. Его главным событием станет встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Главы государств могут обменяться мнениями по таким предложениям, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями.

Президент РФ полетит на Аляску из Магадана, который он посетил с рабочим визитом. Полет займет около четырех часов. Как рассказал Песков, это время Путин посвятит изучению «огромного количества материалов». Речь идет о тезисах, касающихся как ситуации на Украине, так и «раздражителей двусторонних отношений» Москвы и Вашингтона. Кроме того, глава государства уделит внимание международным и региональным вопросам.

Ранее в Кремле выразили надежду на результативные переговоры Путина и Трампа.

