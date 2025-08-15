На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар в элитном поселке в Красногорске локализовали

МЧС: пожар в особняке в подмосковном Красногорске локализован
true
true
true

Специалисты МЧС Московской области локализовали пожар в особняке в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

Как уточняли в региональном министерстве, огонь распространился на 600 квадратных метров. Сотрудники ведомства установили, что горят мансарда и кровля. На месте работают 20 спасателей, используют четыре единицы техники.

В пресс-службе прокуратуры Московской области отметили, что сотрудники ведомства контролируют установление обстоятельств и причин пожара.

15 августа Telegram-канал «Осторожно, Новости» писал, что в Красногорске горит дом рядом с особняком певца Филиппа Киркорова. Очевидцы заявили, что огонь может перекинуться на участок.

Позже представитель артиста Екатерина Успенская сказала «Газете.Ru», что возгорание действительно произошло у соседей, но опасности нет.

Ранее в Москве на видео сняли, как врачи откачивали работника после пожара на стройке.

