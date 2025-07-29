На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве на видео сняли, как врачи откачивали работника после пожара на стройке

Shot: строителя, спасенного на пожаре в Москве, откачивали в авто скорой
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

В Москве врачи спасают одного из строителей после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Одного из строителей, спасенных на пожаре на Большой Академической, сейчас откачивают в машине скорой. Он надышался угарным газом», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пострадавший мужчина лежит в автомобиле экстренных медицинских служб. Вокруг собрались люди.

По информации канала, еще один работник в настоящее время сидит на земле в шоковом состоянии.

До этого сообщалось, что 19 рабочих оказались заблокированы в задымленном строящемся ЖК ПИК на севере Москвы. Согласно информации агентства «Москва», пожар начался на первом этаже здания на Большой Академической улице.

Спасатели уже устранили открытое пламя. Однако из-за сильного задымления сотрудники, находящиеся на 12, 14 и 19 этажах, не могли спуститься вниз. В настоящее время пожарные спасли их из задымленного плена.

Ранее авто москвичей сгорели на парковке и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами