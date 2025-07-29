В Москве на видео сняли, как врачи откачивали работника после пожара на стройке

Shot: строителя, спасенного на пожаре в Москве, откачивали в авто скорой

В Москве врачи спасают одного из строителей после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Одного из строителей, спасенных на пожаре на Большой Академической, сейчас откачивают в машине скорой. Он надышался угарным газом», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пострадавший мужчина лежит в автомобиле экстренных медицинских служб. Вокруг собрались люди.

По информации канала, еще один работник в настоящее время сидит на земле в шоковом состоянии.

До этого сообщалось, что 19 рабочих оказались заблокированы в задымленном строящемся ЖК ПИК на севере Москвы. Согласно информации агентства «Москва», пожар начался на первом этаже здания на Большой Академической улице.

Спасатели уже устранили открытое пламя. Однако из-за сильного задымления сотрудники, находящиеся на 12, 14 и 19 этажах, не могли спуститься вниз. В настоящее время пожарные спасли их из задымленного плена.

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