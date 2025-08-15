Появились подробности о пожаре в элитном поселке рядом с особняком Киркорова

МЧС: площадь пожара в особняке в Красногорске составляет 600 квадратных метров

Площадь возгорания в особняке в элитном коттеджном поселке «Береста» в Красногорске Московской области составляет 600 квадратных метров. Данных о пострадавших нет, об этом сообщает пресс-служба МЧС Подмосковья.

«По прибытии пожарных установлено, что горит мансарда и кровля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожар тушат 20 сотрудников ведомства, используют четыре единицы техники.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомства контролируют установление обстоятельств и причин пожара.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Новости» сообщил, что в Красногорске горит дом рядом с особняком певца Филиппа Киркорова. Очевидцы заявили, что огонь может перекинуться на участок.

Позже представитель артиста Екатерина Успенская сказала «Газете.Ru», что возгорание действительно произошло у соседей, но опасности нет.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.