Пожар охватил дом рядом с особняком Филиппа Киркорова

В Красногорске загорелся дом, стоящий рядом с особняком народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, огнем охвачена большая часть здания, из окон валит густой черный дым. Очевидцы считают, что есть риск перебрасывания пламени на дом Киркорова.

Известно, что на участке, принадлежащем Киркорову, никто не пострадал, — хозяев нет дома.

Певец купил особняк в 2017 году. Общая площадь усадьбы Киркорова — более гектара. Его ориентировочная стоимость — $12 млн.

Накануне гитарист группы «25/17» Владимир Крылов сообщил, что его дом разрушился в результате пожара. Как объяснил Крылов, пожар произошел 1 августа из-за удара молнии. В доме также находилась студия артиста. Как оказалось, недвижимость не была оборудована защитой от молнии, вопреки документам.

