«Помогают соседям»: представитель Киркорова — о пожаре рядом с домом певца

Представитель Киркорова заявила, что пожар у соседей не затронул дом певца
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

Дом в Красногорске горит рядом с особняком Филиппа Киркорова, пожар может перекинуться на участок певца, сообщили СМИ. Екатерина Успенская, представитель Киркорова, заявила «Газете.Ru», что возгорание действительно произошло у соседей, но опасности нет.

«Нет риска, что [пожар] перекинется [на участок певца]. Под контролем. Помогают соседям», — сказала она.

Telegram-канал «Осторожно, Новости» сообщил, что в подмосковном Красногорске горит дом рядом с особняком Филиппа Киркорова, огонь может перекинуться на участок музыканта, сообщили изданию очевидцы.

