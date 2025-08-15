Путин прибыл на завод по производству омеги-3 в Магадане

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан посетил завод по производству омеги-3 из белой рыбы. Об этом пишет РИА Новости.

Предприятие «Омега-Си» в Магадане занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также дальнейшим производством реэтерифицированного капсулированного рыбного жира. Это первый подобный завод в России.

Путин прибыл в Магаданскую область по пути на саммит в США, который пройдет на Аляске.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В этот же день газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома писала, что Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Так, Трамп якобы считает, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам.

Ранее российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа на Аляске.